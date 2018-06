Il tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Campomarino sulla Ss 16. Un uomo di 43 anni si è schiantato in moto contro un muro di cemento del distributore Tamoil. Nulla da fare per il centauro che ha sbattuto la testa con violenza inaudita perdendo la vita.

L’uomo ha perso molto sangue ed è stato soccorso dal 118 e dalla Misericordia di Termoli, che lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che stesse facendo manovra attorno a un tir in sosta nel piazzale del distributore quando è accaduto qualcosa che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.