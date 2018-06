La tragica notizia è arrivata da poco in redazione. Il corpo privo vita, di Maria Amicone, è stato ritrovato nel bosco in un punto ricoperto da folta vegetazione. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 92enne, sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte. Maria Amicone era scomparsa da domenica 17 giugno e di lei si era persa ogni traccia.

A trovarla le squadre operative dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia e del distaccamento di Agnone. Sono in corso ore le opportune verifiche e le operazioni di recupero della salma. Sul posto è intervenuto anche il vice comandante dei Vigili del fuoco di Isernia, l’ingegner Luca Zotti, che sta coordinando le operazioni.

La task force per rintracciarla era stata attivata poche ore dopo che è stato dato l’allarme, coordinata dai Vigili del Fuoco di Isernia; si avvalsa dell’ausilio della squadra dei Finanzieri che operò a Rigopiano, dei Carabinieri, delle Unità Cinofile, di due elicotteri dei Vigili del Fuoco di Pescara e del Soccorso Alpino.

Alle ricerche, concentrate in un area boschiva vicina alla struttura, hanno partecipato anche il sindaco di Sessano del Molise Pino Venditti e i concittadini, in particolare i proprietari dei terreni. La Procura di Isernia ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla vicenda.