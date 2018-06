Secondo indiscrezioni, il sindaco Alfredo RICCI (INSIEME PER VENAFRO), avrebbe varato la nuova Giunta comunale. Il primo cittadino avrebbe adottato il criterio meritocratico nella scelta degli Assessori per cui in Giunta entrerebbero i primi cinque eletti con il maggior numero di voti: Marco VALVONA, Angelamaria TOMMASONE, Dario OTTAVIANO, Anna BARILE e Marina PERNA.

Antonella CERNERA dovrebbe essere il nuovo presidente del Consiglio comunale. Le deleghe, da quanto si apprende, non sarebbero state ancora assegnate. Sempre secondo indiscrezioni, al Consigliere comunale Fabrizio TOMBOLINI andrebbe la delega allo sport, mentre al Consigliere comunale Aurelio ELCINO andrebbe la delega sulle frazioni.