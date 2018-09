Si è spento all’età di 84 anni don Vincenzo Chiodi. Sacerdote, originario di Gallo Matese, per più della metà della sua vita (48 anni) ha esercitato il suo ministero a Isernia come parroco della Cattedrale. Personaggio sui generis, è stato un eccellente studioso e ricercatore dell’antica storia della città di Isernia.

Negli 2012 è salito alla ribalta nazionale per la sua candidatura alle comunali nella lista “Guerriero Sannita”. “Sono pronto per la politica, è Dio che lo ha voluto”, così rispose a chi gli chiedeva il perché della sua candidatura. Il vescovo lo sospese “a divinis”. Nel bene o nel male, è stato un uomo perbene che si è messo al servizio della comunità pentra, facendosi apprezzare per le sue qualità umane e di sacerdote.

La camera ardente per l’ultimo saluto a don Vincenzo è stata allestita presso la chiesa di Santa Chiara, in piazza X Settembre. I funerali domani, sabato 22, alle 15,30, alla Cattedrale di Isernia.