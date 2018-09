L’immagine di un girasole, con il tramonto di sottofondo, è piaciuta moltissimo alla top model e attrice statunitense Emily O’Hara Ratajkowski che così ha commentato l’immagine su Instagram: “This is my absolute favorite place to vacation!!”. La foto si riferisce al paese di Ururi (CB), ed è presente sull’account social della Regione Molise, il post è datato 3 agosto 2018.