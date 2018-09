“La sicurezza delle nostre scuole è una priorità. Voglio dimostrarlo con i fatti. Ho firmato in queste ore un decreto che stanzia 3,6 milioni per mettere in sicurezza gli edifici di tre istituti scolastici dichiarati inagibili dopo il terremoto che ha colpito il Molise ad agosto”. Lo ha dichiarato oggi il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che ha diffuso la news dal suo profilo twitter.

Al Ministro ha risposto, sempre tramite Twitter, il Dir. dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Anna Paola Sabatini. “A nome mio personale e di tutta la Comunità scolastica del Molise – ha detto – ringrazio il Ministro Marco Bussetti per la straordinaria vicinanza alla nostra regione e ai territori colpiti dal terremoto. Le risorse stanziate sono un segnale concreto per la sicurezza delle nostre scuole”.

La stessa Sabatini ha voluto sottolineare come sia stato possibile raggiungere questo obiettivo anche grazie ad un proficuo lavoro di squadra avviato con la Regione e tutti gli altri enti coinvolti. Le somme stanziate dal Ministro verranno accreditate direttamente agli Enti proprietari degli Istituti.