E’ di nuovo emergenza al Pronto Soccorso di Isernia, dove i pazienti vengono lasciati sulle barelle per mancanza di posti letto.

I troppi arrivi al reparto di Medicina d’urgenza hanno mandato in crisi il servizio. Un problema che si ripete con una certa frequenza, trasformando il Pronto Soccorso in una bolgia infernale. La carenza di personale costringe a fare turni massacranti per garantire assistenza ai pazienti che arrivano da tutta la provincia e anche da fuori regione.

I disagi sono all’ordine del giorno ed è impossibile trovare una soluzione per tutte le persone che si riversano al “Veneziale”. La mancanza di posti letto costringe a lasciare i malati sulle barelle o sulle sedie in attesa di poter ricevere assistenza. Nonostante l’impegno dei pochi medici e infermieri presenti, gestire situazioni simili diventa impresa ardua.