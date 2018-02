A pochi giorni dalla rapina a mano armata avvenuta in un bar sul lungo mare di Termoli, nella serata di ieri, lunedì 19 febbraio, c’è stato un altro colpo, questa volta, ad essere preso di mira, è stato il supermercato Sigma che si trova lungo il Terzo Corso.

Un uomo a volto coperto ha fatto irruzione nel supermercato armato di un grosso coltello da cucina e ha minacciato le commesse che sono fuggite sul retro. Il malvivente ha provato inutilmente ad aprire il registratore di cassa, fallito il tentativo, ha pensato bene di portarselo via. Sono in corso le indagini della Polizia per risalire all’autore della rapina.