Vista la Determina Dirigenziale n° 433 del 13 Febbraio u.s. con la quale si sospende, fino a nuova determinazione, l’efficacia del bando per l’affidamento del servizio di trasporto Pubblico urbano nella città di Campobasso;

Vista, altresì, la consequenziale Delibera di Giunta n° 40 del 15 Febbraio u.s. con la quale la Giunta prende atto della sopra citata determinazione;

i Consiglieri Comunali dell’INTERGRUPPO LABORATORIO CIVICO al Comune di Campobasso, Francesco PILONE, Carla FASOLINO, Alberto TRAMONTANO ed Enrico PERRETTA, hanno inoltrato una richiesta formale scritta al Presidente della Commissione Mobilità del Comune di Campobasso, per la convocazione urgente della stessa al fine di essere messi al corrente non solo in merito alle motivazioni che hanno spinto il Comune a sospendere il bando, ma anche per capire gli intendimenti dell’amministrazione sul prosieguo del servizio.

Si resta alquanto sorpresi – sostengono i Civici – in merito a questa sospensione, dopo anni di approfondimenti, studi, riunioni, incontri, dibattiti, istruttorie… e quant’altro…ci si aspettava che il tutto fosse in regola e ben definito anche in virtù del tempo impiegato per la stesura dello stesso e in relazioni ai proclami circa la precisione di uno strumento impeccabile.

Dopo gli annunci trionfalistici – proseguono dall’Intergruppo – per l’avvenuta pubblicazione dell’importantissimo strumento di evidenza pubblica che avrebbe risolto tutti i problemi di trasporto locale sia in termini di servizio che di economie raggiunte (così come dichiarato dalla Giunta nella presentazione), a poco più di un mese dalla sua pubblicazione, ecco l’annuncio di uno stop inatteso, oltretutto senza conoscere i tempi di riapertura dello stesso.

Ci aspettiamo delle spiegazioni – concludono i Consiglieri di opposizione – per capire non solo come è potuto accadere il tutto, ma soprattutto per comprendere come questa maggioranza intende proseguire sul sentiero dei trasporti pubblici locali, visto che in tal senso rimedia solo pessime figure.