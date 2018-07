Sulla pagina Facebook “Torneo in Villa”, in poche righe che riportiamo integralmente, è racchiuso tutto l’entusiasmo per la riuscitissima edizione dell’evento sportivo di quest’anno.

“Quando si chiudono i giochi, si smantella la baracca, si spengono le casse, si svuota il magazzino, ci si rende sempre conto che nove giorni, in fondo, passano troppo in fretta. Questa edizione del Torneo in villa è stata speciale per tanti motivi ed elencarli tutti sarebbe fuorviante. Nove giorni di #Torneoinvilla, d’altronde, non ci stanno in un elenco.

Tutti quelli che hanno partecipato, e sono stati tantissimi anche quest’anno, sanno di cosa stiamo parlando. L’atmosfera, il campetto, le gradinate che si svuotano e si riempiono ogni giorno, la gente che fa il tifo, la magia del 3vs3, la musica a palla, il meteo sempre a portata di mano, l’agonismo, il caldo, gli amici vecchi ma soprattutto quelli nuovi, le tabellate e i tiri da 4, i piccoli che battono i grandi e i grandi che battono quelli ancora più grandi, i tiri facili che diventano impossibili e quelli impossibili che ti fanno vincere le partite, i brividi del possesso finale, le gerarchie che si ridisegnano, la foga del crossover che lascia a terra l’avversario. E mettiamoci pure Stefano Gentile che gioca la finale. E Spina Francesco che all’ultimo secondo diventa l’eroe di un’edizione che, già così, resta indimenticabile.

Il Torneo in villa non è solo il momento più significativo della stagione estiva per il basket venafrano. È proprio una stagione a parte, che quando inizia si è già stanchi, ma quando finisce già ci manca.

Grazie a tutti voi, alle squadre di fuori che hanno reso speciale questa edizione, a chi ha contribuito nel suo piccolo a renderla possibile, a tutti i giocatori, gli organizzatori, gli spettatori, i bambini e i semplici passanti che si sono fermati anche solo per un attimo a respirare l’atmosfera del Torneo in villa. Manca solo un anno”.