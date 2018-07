di Ylenia Scarabeo

Si è svolta ieri sera, sabato 28 luglio, lungo Corso Campano a Venafro, la Notte Bianca “E-state svegli”. Famiglie, bambini e ragazzi hanno avuto la possibilità, tra stand gastronomici, spettacoli itineranti e dj set, di trascorrere una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria, grazie anche ai negozi di abbigliamento ed accessori che hanno aderito all’iniziativa.

Un bagno di folla si è snodato luogo il corso della città fino a tarda notte: un’iniziativa ben riuscita e sicuramente apprezzata da tutti! A dirlo non sono soltanto i numeri delle presenze in città, ma è soprattutto il modello vincente di collaborazione che ha permesso la buona riuscita dell’evento.

Venafrani e non hanno apprezzato l’iniziativa, è stato un momento di richiamo e di valorizzazione per il centro cittadino. A rendere indimenticabile la serata ci hanno pensato anche la buona musica e il buon cibo. Un’esperienza unica vissuta in un caldo sabato d’estate. Ora non resta che aspettare la prossima edizione!