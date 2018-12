Incrementare la sicurezza stradale riducendo i veicoli che viaggiano senza la copertura assicurativa e con la revisione scaduta, è questo il cuore del progetto “Plate Check” realizzato dalla fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato.

Nell’ambito di tale progetto, la Sezione Polizia Stradale di Campobasso, diretta dal Vice Questore Aggiunto Marco Graziano, è stata dotata di due dispositivi denominati “Street Control” che, grazie ad una telecamera, sono in grado di elaborare 100 targhe al secondo. I dati dei veicoli vengono visualizzati su un tablet gestito dagli agenti che, grazie ad un collegamento con la banca dati della Motorizzazione, possono verificare in tempo reale se il veicolo “fotografato”, nell’arco di 20 metri, è provvisto di regolare copertura assicurativa ed è stato revisionato.

Tale progetto avrà una durata triennale e sarà attivo su tutto il territorio nazionale ma, in via prioritaria, sarà avviato solo nelle 29 province con maggiore tasso di sinistrosità, tra le quali, appunto, Campobasso. Ai fini dell’avvio del progetto, due Sovrintendenti in servizio presso la locale Sezione di Polizia Stradale hanno frequentato un apposito corso presso la Scuola di Polizia di Pescara, formando successivamente tutti gli altri operatori delle pattuglie.

Tale attività, che ha lo scopo di assicurare in modo ancora più efficiente la sicurezza stradale, verrà svolta dalle pattuglie della Polizia Stradale di Campobasso nei prossimi giorni di festività natalizie, cercando di reprimere i fenomeni di irregolarità diffusa, nella nostra provincia, relativi alla mancata copertura assicurativa ed alla mancata revisione dei veicoli.