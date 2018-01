Le condizioni del tempo pre-epifania saranno variabili. Dopo una breve passata fredda nella giornata di ieri, il tempo sul bacino del mediterraneo sarà governato da brevi ondulazioni della corda atlantica che apporteranno venti sostenuti da ovest.

Ecco quindi prepararsi per il Mediterraneo centrale e pertanto anche sul nostro Paese, una circolazione di venti occidentali che riporteranno già da domani le nubi lungo le coste tirreniche ed un aumento sensibile delle temperature alle quote superiori. Sulla regione ci sarà occasioni solo per brevi fenomeni. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Dettaglio previsionale:

Mercoledì: Al mattino condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio graduale tendenza ad aumento delle nubi con velature sparse. Nella notte ulteriore aumento della nuvolosità con rischio di pioggia sulla costa. Temperature in ripresa. Venti sostenuti da sud-ovest nella notte.

Giovedì: Variabilità al mattino ma con miglioramento delle condizioni del tempo nel corso della giornata. Venti moderati da sud-ovest. Temperatura in lieve rialzo

Venerdì: Cielo sereno o al più poco nuvoloso al mattino, in serata aumento delle nubi con qualche pioggia sui versanti orientali.