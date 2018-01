Pensiero del mattino del 3 gennaio 2017

“Solo apparenza.

Da cosa nasce la cattiveria, se non dalla confusione di persone che sono false prima di tutto con se stesse?! Chi, ci propone di essere cattivi, se non la propria insoddisfazione? Il male porta l’uomo a sfidare Dio e a dimenticare che farlo, lo distacca da Dio stesso! Sicuramente chi vive nella falsità, per non farsi scoprire, cerca di vivere in una maniera personalizzata, isolandosi dentro di sé, non potendolo fare esternamente e di fronte alle regole comuni.

Allarghiamo il nostro orizzonte e facciamo sempre il bene per non lamentarci se poi, il male che causiamo, colpisce anche chi è abituato a farlo… Ricordiamoci che c’è sempre una grande differenza nel pensare il male e nel compierlo.

Poi ci sono il silenzio e la pazienza, che mettono d’accordo gli incontentabili e i lamentosi. Chi crea male, disordine, già é staccato completamente dall’amore di Dio e provoca la morte sia fisica che interiore, dentro di se… evitiamo di essere cattivi! Buona mattinata di ripensamento. Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, “la farina da impastare”, di Dio. Amen”.