E’ giunta in redazione una segnalazione, da parte di alcuni automobilisti, riguardante un furgone rosso Volkswagen, con scritta Tim, che avrebbe effettuato diversi sorpassi azzardarti, su striscia continua, lungo la Statale 85 Venafrana. Il veicolo in questione, in un momento di lucida follia, avrebbe iniziato a sorpassare i veicoli incolonnati, in agro di Pozzilli, esattamente dalla Strada di Bonifica Armieri, arrivando in fase di sorpasso sul dosso in territorio di Venafro.

Incurante dei limiti di velocità e dell’incolumità degli altri utenti della strada, il comportamento del conducente ha di fatto allarmato chi in quel momento stava percorrendo la SS 85. Il tutto si sarebbe verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 18 settembre, intorno alle ore 15. La targa del mezzo è a nostra disposizione, qualora le forze dell’ordine ritenessero opportuno intervenire sull’accaduto.