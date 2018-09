Un operaio comunale, Carlo Concettini, di 56 anni, è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto ieri, lunedì 17 settembre, a Gambatesa. L’uomo è stato travolto da una frana mentre era impegnato in una riparazione della rete idrica. Purtroppo, per lui, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Il 56enne è morto all’ospedale Cardarelli di Campobasso. La comunità di Gambatesa è sotto shock. Ora sarà la magistratura a stabilire le responsabilità di quanto accaduto.