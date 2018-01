Venerdì 12 Gennaio inizierà il progetto/evento itinerante “Diversi ma Uguali” promosso dall’Associazione MoliSiamo Mamme con il patrocinio del Comune di Termoli, che vedrà coinvolte le classi quinte delle Scuole elementari della città.

Il progetto nasce dalla convinzione che le differenze sono una ricchezza e non un ostacolo e che la diversità è un elemento Prezioso. Quest’anno l’Associazione ha deciso di concentrarsi sulla disabilità, per poi allargare il raggio del progetto a tutto ciò che porta a considerare “diverso” un individuo e che sfocia in comportamenti dannosi quali Bullismo, Razzismo e Esclusione Sociale.Perché sensibilizzare i bambini su tali temi?

I bambini sono la base della società, il nostro futuro, quello stesso futuro ricco di aspettative e speranze che spesso le mamme di bambini con un bisogno speciale temono. Gli alunni con disabilità hanno al tempo stesso bisogni DIVERSI ma UGUALI rispetto ai compagni: accomunati dagli stessi timori e desideri, a differenza dei coetanei hanno delle sfide in più legate purtroppo alla loro specifica condizione.

Alla luce di tutti questi fattori proprio la sensibilizzazione dei piccoli ( e delle loro famiglie di conseguenza) è il fondamento per la costruzione di una Comunità attenta ai bisogni di chi è più debole, di chi ha difficoltà, di chi è diverso, di chi ha una specialità. Un gruppo classe che coopera, e compagni più attenti e consapevoli fanno la differenza!

L’Associazione MoliSiamo Mamme nasce a maggio 2017, dall’unione di sei mamme con la stessa voglia di creare nuove opportunità e soprattutto di FARE RETE, conoscere altre mamme, scambiarsi vissuto, opinioni e idee. L’Associazione è stata fondata anche da mamme che hanno figli con bisogni speciali, e prendendo come spunto la continua attività che queste ultime fanno incessantemente per favorire l’inserimento dei propri figli, si è creduto potesse essere utile partire dal concetto semplice di Sensibilizzazione ed estenderlo a realtà più ampie del raggio di amici e conoscenti.

Da qui il progetto per le scuole elementari “Diversi ma uguali”, che intende parlare di diversità per puntare all’inclusione dei soggetti più sensibili.

