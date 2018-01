Si terrà venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 10.00 nella sala Consiliare del Comune di Termoli il convegno intitolato “Wwoofing, la terra ci unisce” sul tema del wwoofing come occasione di viaggio ed esperienza di vita rurale in Italia e nel mondo. L’evento è organizzato dallo sportello Eurodesk dell’Ufficio Europa del Comune di Termoli e l’assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise.

Interverranno il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, l’assessore alle Politiche Agricole della regione Molise Vittorino Facciolla, il prof. Rossano Pazzagli dell’Università degli Studi del Molise, il dott. Claudio Pozzi presidente del Wwoof Italia APS, il dott. Giovanni Maccioni funzionario della rete Eurodesk Italia.

L’evento ha l’obiettivo di far conoscere il Wwoof, movimento nato nel Regno Unito negli anni Settanta che ha dato il via ai primi soggiorni nelle fattorie biologiche in cambio di aiuto. In particolare è rivolto a chi vive la realtà rurale e vuole confrontarsi con chi ha già maturato esperienza nell’ambito dell’agricoltura biologica o a chi vive in contesti urbani e desidera conoscere nuove possibilità per viaggiare e conoscere la vita rurale. Il convegno è aperto alle aziende del territorio e a cittadini di ogni età.