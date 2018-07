Un ultimo grido d’allarme per un settore, quello dell’edilizia, in sofferenza ed ai limiti del tracollo. E’ ciò in cui si sostanzierà il momento di confronto, voluto e deliberato all’unanimità dall’Assemblea generale dei soci dell’ACEM (Associazione Costruttori Edili del Molise) nell’affollata seduta di fine giugno scorso, quale estremo tentativo per destare l’attenzione di Autorità regionali e nazionali sull’insostenibilità dell’attuale fase recessiva.

L’evento si svolgerà venerdì 13 luglio alle ore 10:30 presso il Centrum Palace Hotel a Campobasso e vedrà protagonisti gli imprenditori edili vessati dalla crisi e la parte politica. Ne discuteranno nello specifico Corrado Di Niro Presidente dell’ACEM, Donato Toma Presidente della Giunta Regionale del Molise, Vincenzo Niro Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise e gli Imprenditori e lavoratori presenti. Al confronto sono stati invitati altresì la delegazione dei Parlamentari Molisani, i Consiglieri ed Assessori regionali del Molise.