È andata al di là delle più rosee aspettative la missione istituzionale ed economica a Tirana, dove il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e una delegazione di imprenditori molisani sono stati impegnati in una ‘tre giorni’ di lavoro intensa e proficua.

Incontri istituzionali con l’ambasciatore italiano a Tirana, il presidente del Parlamento, il ministro del Turismo, il ministro per la Diaspora, il presidente della Regione di Tirana, si sono alternati a riunioni con esperti e rappresentanti delle associazioni di categoria delle organizzazioni degli imprenditori e con potenziali partner commerciali albanesi.

Positivo il bilancio degli incontri business to business, nel corso dei quali sono state gettate le basi per quella che a breve potrà diventare un’operazione di internazionalizzazione e cooperazione di ampio respiro. Per Toma, internazionalizzazione e cooperazione sono le parole chiave per rilanciare l’economia locale e costituiscono la condizione imprescindibile per superare la crisi.

«Internazionalizzazione – dice il presidente – significa che le nostre imprese devono uscire fuori dai confini regionali e trovare mercati di sbocco in altri territori. L’Albania è in crescita e, dunque, potrebbe essere un mercato molto interessante.

Tra l’altro, il confronto che abbiamo avuto in questi tre giorni con diversi imprenditori albanesi è servito a capire quanto forte sia l’appeal che il made in Molise esercita su quel territorio. Grazie alla cooperazione, poi, è possibile sviluppare progetti finanziati dall’Unione europea anche con i Paesi dell’altra sponda dell’Adriatico».

Il presidente Toma spiega, infine, le ragioni che hanno indotto la Regione Molise ad accompagnare imprenditori e professionisti molisani, la cui attività si esplica in diversi settori economici, a Tirana.

«Il Molise – fa notare – ha ottimi rapporti con le massime autorità albanesi. Per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno svolgere un ruolo di facilitatore a sostegno delle imprese molisane, guidandole in un percorso che, una volta a regime, sono sicuro darà risultati ragguardevoli. L’obiettivo, non mi stancherò mai di dirlo, è la crescita del nostro Molise: se ripartono le imprese, riparte l’occupazione».