“Saluto con un sincero in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro per il prossimo mandato parlamentare gli eletti che il Molise ha scelto come propri rappresentanti alla Camera e al Senato”.

Con queste parole Laura Venittelli, candidata al proporzionale del Senato del Partito democratico interviene a commento dell’esito del voto di ieri, domenica 4 marzo.

“Nonostante dalle urne non sia venuto il risultato sperato voglio ringraziare in prima persona tutti gli elettori che hanno confermato la propria fiducia nella proposta del Partito democratico, che hanno scelto di sostenere la sottoscritta, così come ringrazio tutti gli attivisti e i militanti di partito, iscritti, dirigenti, amministratori e simpatizzanti – prosegue la Venittelli – siamo in una fase di particolare difficoltà per il centro-sinistra tutto e occorre meditare bene su questa sconfitta, perché non è solo il fiume populista che ha travolto gli steccati dei partiti e delle coalizioni tradizionali, ma occorre continuare a lavorare in profondità sul territorio, come e più di prima, anche perché alle porte vi sono scadenze importanti come le elezioni regionali e le amministrative.

Il responso datoci dai cittadini è inequivocabile e va analizzato con lucidità, anche in relazione alle esperienze di governo che Pd e centrosinistra ha portato avanti in questi anni nel Molise”.