Alla luce e sulla scorta dei dati definitivi pervenuti dal Ministero dell’interno e, in considerazione che la Lega si è presentata per la prima volta ad un importante appuntamento politico, ebbene, visto lo straordinario successo che colloca il nostro partito fino alla soglia del 10% e, in diversi comuni della nostra Regione superare abbondantemente anche il 20%, a nome di tutti i militanti e e di tutti gli attivisti molisani intendo ringraziare di vero cuore tutti quegli elettori che hanno espresso il loro voto all’indirizzo della Lega.

Il nostro successo, quella della Lega nel Molise, è la sconfitta della vecchia politica, è la sconfitta del vecchio sistema e del modo di gestire la cosa pubblica basata sul personalismo e sulle reiterate bugie. Con la Lega, oggi il Molise cambia pagina e reclama il cambiamento. La Lega si afferma come movimento che guarda i cittadini e rispetta il territorio, si fa interprete dei bisogni primari delle persone e mira a garantire lavoro e sicurezza. Grazie Molise, da oggi nel Molise la Lega c’è.