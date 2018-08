Le piogge intense di questo ore, unite al forte vento, si sono abbattute su Venafro e sulla Valle del Volturno. I Vigili del Fuoco hanno dovuto eseguire numerosi intervenuti per rimuovere gli alberi sradicati dal vento.

La villa comunale di Venafro ha subito danni a causa di un albero caduto, ma fortunatamente, in quel momento nell’area verde cittadina non c’era nessuno. In alcune zone della Valle del Volturno, il forte vento ha fatto cadere alcuni rami sulla statale, con ripercussioni anche sul traffico automobilistico.

Vengono segnalati anche allagamenti, ma la situazione è sotto controllo. Pompieri e Forze dell’ordine sono al lavoro per fronteggiare il maltempo che sta colpendo il Molise in queste ore e per aiutare le persone in difficoltà.