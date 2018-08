Così scrive su Facebook, Oreste Scurti, figura di spicco del Movimento Cinque Stelle di Isernia, ed ex candidato alle Regionali.

Le 5 stelle più ansiose della storia politica regionale! Evidentemente sanno bene di essere in torto marcio. Vabbè, allora vi faccio partire con 20 metri di vantaggio.

Chiar.mi Consiglieri Reg. e Parlamentari MoV. 5 Stelle Molise,

lo scorso 20 luglio, vi ho chiesto “pubblicamente” come mai vi siete opposti al ricorso elettorale e se ed in che modo il MoV. ha sostenuto alcuni candidati sindaci a Venafro e Montaquila?! Mi avete strappato il microfono dalle mani e non ho ancora ricevuto una risposta “vera”! Antonio Federico, Fabrizio Ortis, Andrea Greco, i cittadini molisani vogliono sapere la verità!