Nel corso dei servizi disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Bojano per la prevenzione ed il contrasto dei reati predatori, in tutta la giurisdizione e nelle aree più sensibili, quali l’abitato di Trivento per la dislocazione geografica, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, nella tarda serata di giovedì, intimava l’alt ad un utente della strada che in orario notturno, circolava a bordo della sua utilitaria a fari spenti.

L’uomo, un 70enne della zona, alla vista dei Carabinieri arrestava la marcia a bordo strada ed appena sceso dal veicolo, aveva un’andatura barcollante e proferiva frasi sconnesse. Immediato il supporto di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Bojano, già impegnata in quel territorio, che sottoponeva l’anziano conducente ad accertamento etilometrico sul posto.

L’estio della prova del “palloncino” non lasciava spazio a dubbi, qualora ve ne fossero stati, l’uomo aveva un tasso alcolemico di 1,50 G/l ad entrambe le prove. La patente di guida veniva ritirata ed il veicolo affidato a conoscente, con il conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria per la guida in stato di ebrezza.