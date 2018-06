La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne di Colli a Volturno, dove un 47enne di Montaquila, ha perso la vita a causa di un malore che potrebbe essere stato provocato dalla puntura letale di alcuni insetti.

L’uomo stava tagliando l’erba quando sarebbe stato attaccato da un cospicuo numero di insetti, api o forse calabroni, che lo avrebbero punto in più parti del corpo provocando un possibile shock anafilattico. Sarà l’autopsia a stabilire l’esatta causa del decesso.

Sul posto sono giunti i Carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Valentino Zarli, questo il nome della vittima, era molto conosciuto e ben voluto in paese.