La piccola comunità di Gambatesa è sconvolta dalla tragedia che si è verificata in paese. Una giovane donna e mamma di 38 anni, è stata trovata priva di vita nel suo letto questa mattina, lunedì 24 giugno.

A fare la macabra scoperta è stata la madre della 38enne, avvisata dal marito che non riusciva a mettersi in contatto con la moglie. La coppia vive e lavora a Roma, ma in occasione del Corpus Domini aveva deciso di rientrare a Gambatesa insieme alla figlia di due anni.

La ragazza potrebbe essere morta a causa di un malore che l’ha colta nel sonno. Non è escluso che sia aperta un’indagine per accertare le cause della morte e che venga disposta l’autopsia sul corpo della donna.