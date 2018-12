Relativamente all’incidente avvenuto ieri al tecnico di una società appaltatrice incaricata della manutenzione della linea elettrica Capriati – Presenzano, nel Comune di Venafro, Terna, profondamente dispiaciuta per l’accaduto, esprime l’augurio di pronta guarigione ed è in ogni caso vicina ai familiari per ogni supporto.

Terna fa sapere inoltre che l’incidente è avvenuto mentre il tecnico stava operando su una struttura di appoggio, utilizzata dalla ditta appaltatrice per questo tipo di attività, posta nelle vicinanze del sostegno al fine di realizzare l’intervento previsto. Non si è quindi verificato alcun cedimento del traliccio.