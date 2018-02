Si è svolto ieri mattina, martedì 6 febbraio, nella sala Consiliare del Comune di Termoli, l’incontro con i tirocinanti selezionati sulla base dell’avviso pubblico indetto dall’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale Sociale di Termoli relativo al Programma Operativo Regionale 2014-2020, asse 7 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà.

Il coordinatore dell’Ambito, Antonio Russo, il sindaco Angelo Sbrocca e il vicesindaco Maria Chimisso hanno incontrato i 213 tirocinanti, dei quali circa 80 destinati al territorio di Termoli, per fare il punto sulla prima fase del loro tirocinio, la fase istituente. I tirocinanti hanno iniziato la loro attività che prevede da un lato la formazione al lavoro e dall’altro il tirocinio, lo scorso 25 gennaio 2018 e l’incontro di questa mattina è stato un utile momento di briefing e di riscontro.

Obiettivo del bando è quello di intervenire a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari a rischio povertà e, in generale, in condizioni di temporanea difficoltà economica, attraverso l’attivazione di tirocini per l’inclusione sociale. Per i tirocinanti è previsto un compenso lordo di 500 euro al mese per la durata di sei mesi