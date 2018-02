Questa la proposta del Comune di Termoli per i festeggiamenti del Carnevale 2018 che si terranno domenica 11 e martedì 13 febbraio dalle ore 11.00 alle 13 e dalle 15.00 alle 18.00 in piazza Vittorio Veneto.

Ci saranno giochi gonfiabili, artisti di strada e animazione per i bambini. Domenica 11 e martedì 13 inoltre ci sarà la Parata di Carnevale con i carri e l’animazione delle scuole di danza di Termoli. Il raduno è a piazza Donatori di Sangue alle ore 14.00. La partenza della Parata è prevista alle ore 15.00. I carri percorreranno le vie del centro. Allo scopo di rendere libere le strade dal traffico veicolare in occasione dei festeggiamenti del Carnevale è stata emanata un’ordinanza dal dirigente della Polizia Municipale Massimo Albanese.

L’ordinanza prevede che sia domenica 11 che martedì 13 dalle ore 8.00 e fino al termine delle manifestazioni, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli non autorizzati nelle seguenti strade e piazze: piazza Donatori di Sangue, via Lucania, tratto di viale Trieste compreso tra via Lucania e via Abruzzi, ambo i lati di corso Fratelli Brigida da via Cesare Battisti nel senso di marcia e nel tatto di via Roma compreso tra corso Fratelli Brigida e corso Nazionale. Dalle ore 14.30 e fino al termine della manifestazione sarà sospesa temporaneamente la circolazione dei veicoli.