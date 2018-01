La IV A della scuola di Pantano Basso, la IV B di via Maratona e la III B di via Po. Sono queste le classi che hanno vinto il concorso ‘Dieci e Lode per la carta’ organizzato dalla EcoControl Gsm e patrocinato dal Comune di Termoli.

Il concorso ha previsto una gara virtuosa nei mesi precedenti, in cui le varie classi del II Circolo Didattico di Termoli, si sono sfidate nel raccogliere più carta possibile.

A premiare i piccoli studenti ieri, sabato 13 gennaio, presso la sede dell’azienda ‘Energia Pulita – Eco Control Gsm’ nell’area industriale di Termoli, sono stati l’assessore Giuseppe Gallo del Comune di Termoli e Fausto Di Stefano, titolare della Ecocontrol Gsm.

“Siete stati bravissimi – ha detto l’assessore Gallo ai bambini – e far bene la raccolta differenziata è il primo passo per il rispetto dell’ambiente”.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di vistare l’ecocentro e assistere in diretta all’arrivo dei camioncini con i carichi di plastica e carta e alle successive operazioni di pressa e imballo dei materiali che poi vengono spediti presso i centri di riuso come, ad esempio la cartiera di Fabriano.

Soddisfatti i genitori presenti e le insegnanti: “I bambini sono stupiti da quanto stanno vedendo qui all’ecocentro – ha dichiarato un’insegnante – si stanno rendendo conto di cosa sono realmente i rifiuti, la loro portata, l’odore e la forma e la possibilità di essere riutilizzati”.

Rispettosi del riuso sono anche i premi che hanno ricevuto le classi più ‘riciclone’: confezioni da 10 quaderni ad ogni bambino e risme di carta per le scuole.