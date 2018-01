Per la regione Molise sono esauriti i fondi e al momento non è possibile inserire nuove domande. Invitalia invitia a consultare il sito prossimamente per verificare un’eventuale nuova disponibilità di fondi.

SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani NEET. Il Fondo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro.

