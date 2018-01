Sono aperte le iscrizioni alla scuola per l’infanzia comunale ‘Madonna delle Grazie’ per l’anno scolastico 2018/2019. A partire dal prossimo 16 gennaio e fino al 6 febbraio 2018 potranno essere effettuate le iscrizioni alla scuola dell’infanzia comunale compilando i moduli disponibili nella sezione Avvisi del sito internet del Comune di Termoli (www.termoli.gov.it) o presso la stessa scuola sita in via Montecarlo.