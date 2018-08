Dopo la prima metà d’agosto, entra nel vivo la programmazione organizzata dal Comune di Rocchetta, il Comitato festa, il Museo Internazionale delle Guerre Mondiali (MIGM), le associazioni culturali (Le Cose, Ghost Shadow, Patrios e Blake Runner), i cittadini e le attività commerciali. Tanti gli appuntamenti nei prossimi giorni per un’estate ricca di eventi.

Oggi 20 agosto, alle ore 21.00, è il turno delle colonne sonore nel cinema a cura di Le Chats, il trio di Simona Aprile formato da pianoforte, violino e clarinetto, presso il MIGM. Dal 21 prende piede la tre giorni di Festa della Madonna delle Grotte che prevede la cerimonia religiosa, il ritorno dal pellegrinaggio di Canneto e l’inaugurazione della mostra di artigianato e fotografia di Serafino De Iuliis e Lorenzo Albanese alle ore 18.00 presso il MIGM. La sera, concerto dei Patrios in piazza San Domenico alle ore 22.00.

Il 22 è la giornata più importante per il paese nella valle del Volturno. Dalla funzione religiosa mattutina nella chiesa della Madonna delle Grotte, alla processione in piazza San Domenico. Alle ore 18.00, presso il MIGM, sarà presentato il libro ‘La religiosità dei Sanniti’ di Alessandro Testa. Alle ore 19.30, concerto di musica sperimentale nella villa Neri, con Alexia e Noumeno, organizzato dall’associazione Ghost Shadow. Alle ore 22.00, in piazza San Domenico il concerto di punta ‘Notte delle chitarre’ con Maurizio Solieri e Ricky Portera a cura del comitato festa. All’una di notte, dopo i fuochi pirotecnici spazio alla sperimentazione con la performance di Andrea Lorena Cianchetta ‘Lei Danza-Lei Pietra’.

Il 23, processione per le vie del paese alle ore 12.00, teatro per bambini in Villa Neri alle ore 18.00 e spettacolo musicale in piazza San Domenico alle ore 21.00. Il 24 alle ore 22.00, proiezione del film documentario ‘I racconti della memoria’, in piazza San Domenico. Il 25 alle ore 21.30, karaoke in piazza San Domenico. Si conclude il 26 con la proiezione del film documentario ‘Moulin, il poeta del pastello.