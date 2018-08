Bando di concorso pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri per 221 funzionari amministrativi e consolari e funzionari dell’area della promozione culturale in terza area F1.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) che ha il compito di rappresentare l’Italia all’estero ha sede a Roma presso la Farnesina ed è suddiviso in 8 direzioni e 6 servizi. Il MAECI è poi organizzato in ambasciate, consolati, rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni internazionali e istituti italiani di cultura.

In particolare l’offerta è dedicata a candidati laureati in materie umanistiche, sociali oppure scientifiche e tecnologiche anche senza esperienza. La gestione della selezione è stata affidata a Formez PA dalla Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam.

Requisiti

I ruoli professionali per cui sono aperte le selezioni sono in particolare i seguenti: 177 risorse nel ruolo di funzionario amministrativo, contabile e consolare; 44 risorse nel ruolo di funzionario dell’area della promozione culturale. I requisiti per i suddetti ruoli sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; godimento dei diritti politici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubblica amministrazione per insufficiente rendimento;

laurea triennale (L) o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) in area umanistico-sociale o scientifico-tecnologica.

Le eventuali lauree equiparate (lauree del vecchio ordinamento, diplomi di laurea) che possono essere ammesse sono elencate all’interno degli allegati 2 e 3 ai rispettivi bandi.

Prove d’esame

Per essere assunti dal MAECI è necessario superare una serie di prove selettive scritte e orali. Se il numero delle domande ricevute dal ministero sia eccessivamente elevato si renderà necessario il superamento di un test preselettivo a risposta multipla della durata di cinquanta minuti che verificherà le competenze professionali dei candidati e le loro capacità logiche.

Di seguito invece riportiamo il percorso classico che i candidati dovranno affrontare:

prove scritte: 3 per il concorso di funzionario amministrativo e consolare e 2 per il concorso di funzionario dell’area della promozione culturale.

prova orale: colloquio sulle materie indicate nel bando con annessa verifica delle competenze informatiche.

Solo a seguito delle prove scritte la Commissione esaminatrice valuterà gli eventuali titoli aggiuntivi, la congruenza dei titoli di studio con il ruolo professionale, i diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari, le esperienze inerenti i ruoli richiesti e le attività lavorative.

Domanda e scadenza

La data di scadenza per compilare e inoltrare la propria candidatura online in risposta al bando è il 31 agosto 2018 alle 23:59. Il sistema per la compilazione della domanda on line è attivo tutti i giorni 24 ore su 24. In ogni caso per non rischiare di commettere errori che impediscano di cogliere quest’opportunità è sempre consigliabile leggere con attenzione il bando e gli articoli che fanno riferimento ai termini e le modalità di presentazione delle domande.

Dettagli, Bando, Domanda: http://www.lavoroeconcorsi.com/bando-concorso-ministero-affari-esteri-221-funzionari#ixzz5OhgC6fG7