Centro Italiano Femminile: eletta la Presidente, il Consiglio Nazionale e Presidenza Nazionale.

Il 30° Congresso Nazionale del CIF, riunito a Roma nei giorni 26-28 gennaio 2018, ha eletto il nuovo Consiglio Nazionale dell’Associazione per il quadriennio 2018-2021 così composto: Maria Chiara Annunziata, Anna Teresa Arnone, Eliana Bacchini, Maria Rosa Biggi, Renza Binello, Raffaella Bisceglia, Anna Luisa Bravi, Letizia Bricchi, Stefania Caione, Franca Carrabotta, Francesca Conte, Maria Teresa Coppo, Renata D’Ambrosio, Fabiola Del Greco, Wanda Della Sala,Gabriella Federico, Franca Fusco, Emanulea Flore, Maria Giuseppina Gargiulo, Maria Letizia Gaudenzi, Mariangela Giorgi Cittadini, Angela Giustino, Angela Laganà, Evelina Lezin, Nadia Lodi Gherardi, Mariassunta Lombardi, Maria Grazia Luna, Maria Antonietta Mariani, Francesca Menconi, Teresa Miglio, Dora Muccio Cascone, Maria Antonietta Mulas, Renata Natili Micheli, Sandra Nobile, Sara Onnis, Katia Orlandi, Mattia Pericu, Maria Pia Perisano, Santa Plano, Fiorenza Polizzi, Porzia Quagliarella, Marita Ricagni Buffa, Marina Ricci, Daniela Salvalaio, Maria Luigia Sari, Anna Lucia Savio, Alessandra Tarabochia, Maria Trebiciani, Tecla Trotta, Annalisa Usai.

Il nuovo Consiglio Nazionale, il 24 febbraio, ha eletto la Presidenza Nazionale formata dalla Presidente, Renata Natili Micheli, due Vicepresidenti, Maria Chiara Annunziata e Anna Teresa Arnone, nove Consigliere di Presidenza, Eliana Bacchini, Francesca Conte, Maria Teresa Coppo, Mariangela Giorgi Cittadini, Angela Giustino, Maria Grazia Luna, Francesca Menconi, Mattia Pericu, Tecla Trotta; la Presidente ha scelto come Tesoriera Luciana Balducci e nominato come Segretaria Nazionale Alessandra Tarabochia. Il Consiglio Nazionale ha altresì stabilito la nuova modalità operativa dell’Associazione che si avvarrà di Commissioni di studio che, grazie alle competenze presenti, predisporranno gli ambiti operativi.

Renata Natili Micheli: Dottore in Storia della Teologia, Professore incaricato presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce in Roma, già Vicepresidente e Dirigente del Centro Italiano Femminile, (CIF), è membro del Comitato Pari Opportunità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Coofondatrice del Coordimanento Teologhe Italiane, ha predisposto e diretto Progetti nazionali di Azione positiva e di Promozione sociale per le donne.