Giorgia Meloni ha incontrato il premier ungherese Viktor Orban a Budapest. La leader di Fratelli d’Italia e il primo ministro ungherese, hanno parlato dei rapporti tra Italia e Ungheria, di immigrazione e di Europa.

L’incontro è durato oltre un’ora. Tra i temi discussi ci sono “la lotta all’immigrazione incontrollata, la difesa delle radici cristiane dell’Europa, la revisione dei trattati europei per dare più sovranità agli Stati e alcune politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità”. Politiche che in Ungheria sono state messe in atto “e che in Italia vorremmo copiare”, ha detto Giorgia Meloni.

“Con Viktor Orbán per la sovranità dei popoli. In Europa senza sudditanze. Fermare l’immigrazione clandestina. Combattere Soros e la finanza speculativa”. Così ha scritto la Meloni su Facebook.