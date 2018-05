In occasione della festa di Maria “Via Lucis”, la diocesi di Isernia-Venafro, organizza la quarta edizione del pellegrinaggio a piedi dal santuario di Santa Maria del Bagno di Pesche fino alla Cattedrale di Isernia.

Il cammino mariano si terrà giovedì 10 maggio a partire dalle ore 20.00.

A quell’ora si raduneranno presso il santuario di Pesche i gruppi parrocchiali, i movimenti ecclesiali e tutti i fedeli per formare il lungo corteo che si snoderà da quel luogo attraverso le vie di Isernia fino a raggiungere la Cattedrale dove alle ore 21.30 verrà celebrata la santa messa conclusiva presieduta dal vescovo di Isernia-Venafro, Mons. Camillo Cibotti.

In questo mese di maggio dedicato alla Madonna, sarà un’occasione per celebrare solennemente Maria “Via della Luce”, il titolo con il quale viene venerata nella cappella laterale della cattedrale isernina.

Il pellegrinaggio avrà la forma di una fiaccolata, con dei flambeaux che saranno distribuiti alla partenza, proprio ad indicare il significato della luce con cui la Beata Vergine Maria guida il cammino di ciascun uomo e donna e della Chiesa intera.

Il percorso a piedi seguirà il seguente itinerario: Santuario Santa Maria del Bagno (Pesche), via Hertz, via Corpo Italiano di Liberazione (costeggiante il Centro Commerciale “In Piazza”), rotonda su viale dei Pentri, corso Risorgimento, via E. Ponzio, via Lorusso, piazza Celestino V, corso Marcelli, piazza della Cattedrale.