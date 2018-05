Rinviato il XXVI Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. A causa di non ottimali conduzioni organizzative, operative, di risorse e della sicurezza, l’Automobile Club Campobasso, in accordo con la famiglia Battistini, ha rinviato la kermesse automobilistica molisana.

Alla base di questa decisione l’impossibilità di garantire il migliore svolgimento della manifestazione. Lo staff organizzatore è in contatto con gli organi federali per individuare la data utile per recuperare la gara, allorquando potranno essere assicurate le migliori condizioni organizzative, operative e di sicurezza.