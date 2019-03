PREVISIONI WEEK-END – L’alta pressione attualmente sta portando tempo stabile e temperature prettamente primaverili su tutta la Penisola. Tale situazione cambierà con l’arrivo della prima perturbazione di marzo che tra Sud e medio versante adriatico porterà anche qualche debole fenomeno. Graduale miglioramento nel corso del weekend.

METEO VENERDÌ – Un debole fronte in discesa da nordovest raggiungerà le Alpi con blando peggioramento sulle stesse zone alpine, specie confinali, con neve dai 1500/1600m. Bel tempo sulla pianura Padana, mentre qualche occasionale piovasco o pioviggine è attesa sulle pianure venete e friulane. I flussi umidi occidentali che precedono. Successivamente il fronte scivolerà verso sud e causerà piogge e rovesci sparsi tra Marche, Abruzzo e Molise, quota neve posta 1500/1700m. Soleggiato su Isole Maggiori, versanti ionici della Calabria e Puglia. Temperature in moderata flessione sui versanti occidentali

METEO SABATO – Lo spostamento del fronte verso sud concentrerà i fenomeni sulle regioni meridionali, con piogge deboli o moderate. Piogge diffuse e qualche temporale la notte e il primo mattino su Sicilia settentrionale e bassa Calabria tirrenica. Miglioramento generalizzato dal pomeriggio su gran parte d’Italia. L’intera giornata sarà caratterizzata da bel tempo su gran parte del Centro-Nord e Sardegna, fatta eccezione per qualche annuvolamento di passaggio. Temperature in calo ancora di qualche grado al Sud.

TENDENZA PER DOMENICA – Alta pressione di nuovo in aumento garantirà una domenica primaverile praticamente ovunque, sulle regioni del Nord si supereranno ampiamente i 15-17 gradi. Solo qualche residuo fenomeno all’estremo Sud.

Il meteo del week-end in dettaglio per il Molise

Venerdì: Al mattino bel tempo su gran part della regione solo qualche addensamento sui rilievi più occidentali. Aumento delle nubi consistente in serata con qualche pioggia sparsa. Temperature in aumento nei valori minimi. Massime intorno a 12 -13 gradi ovunque, solo in montagna qualche grado in meno. Venti moderati da sud-ovest.

Sabato: Residua nuvolosità al mattino ma senza fenomeni. Più fresco. Graduale miglioramento nel corso della giornata, pomeriggio soleggiato e notte dai cieli sereni. Temperature al mattino in leggera flessione, e anche in serata temperature in moderata flessione. Massime di 10 -12 gradi nelle zone collinari.

Domenica: Giornata completamente stabile. Sole prevalente. Temperature ancora in aumento con valori che durante il giorno arriveranno anche a 12-13 gradi. Minime tra 2-3 gradi. Venti assenti. Formazione di foschie notturne nelle vallate interne.

