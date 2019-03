Di Domenico Pio Abiuso

Puntuale, anche per il carnevale 2019, l’associazione Rut e Noemi organizza una festa di carnevale denominata “Carnival party”, rivolta a grandi e piccini, per passare qualche ora in allegria com’è nello spirito del periodo carnevalesco.

L’appuntamento è fissato domenica prossima, 3 marzo, alle ore 16.00 in Piazza Riccardo, per poi raggiungere l’edificio scolastico in Via Nazionale Sannitica, dove ci sarà una divertentissima festa con sorpresa finale.

Gli organizzatori fanno sapere, che ci sarà un buffet e che chi vuole, liberamente può partecipare, portando a sua scelta, cibo o bevande.

Il gruppo di volontariato chiede, a quanti vorranno partecipare alla festicciola, un piccolo contributo di 2 euro, per sostenere le attività del gruppo associativo.