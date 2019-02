Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 febbraio, in territorio di Sessano del Molise lungo la SS 650 – Trignina, prima del bivio per Pecolanciano. Una moto si è schiantata contro un’auto in galleria per causa in corso accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco, sanitari del 118, Carabinieri e Polizia stradale. Traffico in tilt, lunghe code si sono formate sul tratto stradale interessato dal sinistro. Il bilancio è di due feriti gravi trasportati in ospedale in codice rosso. Ad avere la peggio il centauro, un 44enne di Campobasso, che dell’impatto ha perso il casco.