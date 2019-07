Il Consigliere regionale di Forza Italia, Nico Romagnuolo, ha espresso vivo apprezzamento per l’approvazione, da parte della Giunta regionale, della delibera del 23 luglio 2019 che stanzia oltre tredici milioni di euro per realizzare numerosi interventi relativi alla sistemazione e al miglioramento della viabilità regionale.

In particolare – ha aggiunto l’esponente della maggioranza – un finanziamento di seicentomila euro è assegnato al Comune di Casacaenda per la riparazione e la messa in sicurezza della viabilità comunale. Colgo l’occasione – ha concluso Nico Romagnuolo – per ringraziare il Presidente, Donato Toma, e l’Assessore alle Infrastrutture, Vincenzo Niro, per un provvedimento che rappresenta un ottimo risultato e una risposta concreta per il risanamento della rete viaria della nostra regione, a partire dai piccoli centri fino alle direttrici di collegamento.

Una misura necessaria che si inserisce in un quadro generale dedicato alle nostre strade e alla sicurezza dei trasporti”.