Il grave incidente stradale è accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 24 luglio, sulla Statale 85, in territorio di Sesto Campano. Coinvolti nel sinistro un’auto e una moto, ad avere la peggio il centauro alla guida della due ruote che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 giunti sul posto. L’uomo ha riportato gravi ferite e traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sarà la Polizia Stradale di Isernia a fare piena luce sull’accaduto. Secondo indiscrezioni, il conducente dell’auto, sarebbe fuggito dopo l’impatto senza prestare soccorso.