Anche quest’anno le Olimpiadi della Matematica sono giunte alla Finale Nazionale, che è in corso a Cesenatico dal 2 al 5 maggio.

Il Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” parteciperà rappresentato da Francesco Leccese, della classe 3D, selezionato nella gara regionale di febbraio. Ma non basta, infatti è stata ammessa a partecipare alle Semifinali della Gara a squadre di Matematica anche la squadra dell’Istituto “Alfano”, composta dagli “atleti” Zenone D’Ascenzo (3E), Enrico Di Salvo (4B), Federico Donofrio (4D), Maria Carmen D’Urbano (3C), Francesco Leccese (3D), Antonio Maione (3A), Alessandro Tagliafierro (3C), Piero Tufilli (4D); un ringraziamento particolare ad Emili Klimenko (3D) che ha partecipato alla selezione regionale della competizione, in cui la squadra ha gareggiato con le migliori scuole della regione Molise ed alcune provenienti da Abruzzo, Campania e Puglia, classificandosi terza al termine di una avvincente gara, in cui i nostri ragazzi si sono mantenuti ai vertici della classifica per quasi tutta la gara.

Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi, che saranno accompagnati dal prof. Antonio Colecchia, che ne ha curato la preparazione.