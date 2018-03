Come riporta l’Ansa, il maltempo ha creato problemi in provincia di Isernia. Esonda il fiume Carpino e l’acqua invade l’area industriale di Pettoranello del Molise provocando danni alle aziende. La portata del fiume era aumentata a cause delle piogge, ma il problema – secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco intervenuti sul posto – potrebbe essere rappresentato da un canale non efficiente. I pompieri hanno aspirato l’acqua piovana, dai locali e magazzini di alcune fabbriche. La situazione sta tornando lentamente alla normalità.