Avrà luogo giovedì 29 agosto, presso il campetto dell’Ignazio Silone, la terza edizione dell’evento ‘Chi ama non si ferma’, organizzato dagli Ultras Isernia. La manifestazione inizierà alle ore 15 con il torneo di calcio a 5. Alle ore 22 va in scena il concerto rock del gruppo Onda d’Urto. Un pomeriggio e una serata anche all’insegna del buon cibo, con la possibilità di provare diverse varietà di birra. A chiudere la serata ci sarà un dj set per chi vuole scatenarsi con la dance. Saranno disponibili per tutta la giornata magliette, cappellini, adesivi e gadget.