Ennesimo incidente sulle strade del Molise in meno di 24 ore. Nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, un’auto e un furgone si sono scontrati sulla SS 87, in agro di Vinchiaturo. Dalle prime informazioni in nostro possesso, i feriti potrebbero essere tre, tutti trasportati presso l’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato il sinistro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigli del Fuco, i Carabinieri e gli uomini dell’Anas.