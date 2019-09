Continuano le manifestazioni del “Settembre Isernino”. Fino a domenica, si susseguiranno interessanti eventi che vanno ad aggiungersi a quelli che si sono già tenuti e che precedono altre iniziative che avranno luogo la prossima settimana.

Sabato 21, continuerà la Festa della Protezione Civile in piazza Andrea d’Isernia. Viepiù, presso l’auditorium Unità d’Italia, alle ore 21, si terrà lo spettacolo i «Mitici 90», i più grandi successi di Ligabue, Baccini, Vasco Rossi, Battiato, Zucchero e altri ancora; verranno proposte anche le coreografie della Time To Dance Academy.

Domenica 22 settembre, in piazza Andrea d’Isernia, terza giornata dedicata alla Protezione Civile con dimostrazioni operative dalle ore 10 alle ore 12:30. Nel pomeriggio, alle ore 17, in piazza Celestino V, l’assessorato comunale all’istruzione e il consiglio comunale dei ragazzi proporranno «Scacco all’estate», ossia il gioco degli scacchi viventi e i giochi con le carte viventi. In tarda serata, in piazza Andrea d’Isernia, l’atteso concerto dei Malembe Evolution (LatinFolkRockBand).