Non poteva non salire sul podio anche questa volta Lorena Ziccardi che, dopo due giorni di gare a Bassano Del Grappa e Marostica (sabato 22 e domenica 23 giugno), ha portato a casa due ottimi bronzi.

L’atleta del Cip Molise ha partecipato con l’Asd Maniga Paracycling 2019 ai Campionati Italiani di Ciclismo Paralimpico cimentandosi nella prova a cronometro su un percorso cittadino di circa 5,1 km, e in quella su strada su un tratto molto tecnico snodato su una tratta di 5,5 km.

La Ziccardi, facente parte anche di #Obiettivo3, progetto di Alex Zanardi per #Tokio2020 racconta, in un post sui social, di come sia difficile spiegare certe emozioni. “Nessuna medaglia potrà mai rappresentarle – sottolinea – perché al di là dei risultati riportati a casa c’è la parte più umana che riempie il cuore e resta sulla pelle.

E così ogni fatica viene egregiamente ricompensata e comprendi sempre più che i limiti sono mentali e che le tue forze e le tue capacità vanno al di sopra di ogni aspettativa”.

Le prestazioni dell’ultimo fine settimana hanno costituito una prova di selezione per la qualificazione degli atleti che prenderanno parte alle prossime Paralimpiadi di Tokio.